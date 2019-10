Auteur d’un doublé, mercredi, lors du facile succès décroché par Tottenham (5-0) sur l’Etoile Rouge de Belgrade, Harry Kane a un peu plus soigné ses statistiques en Ligue des champions.Grâce à ces deux buts, l’international anglais a en effet inscrit ses 17e et 18e buts en C1. Et ce en seulement 22 matches. L’attaquant des Spurs est le premier joueur à afficher une telle efficacité.