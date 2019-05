Tottenham: Kane espère être rétabli pour la finale

Comme tout le banc de touche de Tottenham, Harry Kane a foncé sur la pelouse juste après la qualification miraculeuse décrochée par les Spurs sur la pelouse de l'Ajax, mercredi soir, en demi-finale de la Ligue des champions. La preuve que l'attaquant anglais, touché à la cheville depuis un mois, va mieux. De quoi lui permettre d'envisager un retour pour la finale de la C1 contre Liverpool, le 1er juin prochain.

"Je l'espère ! La rééducation se passe bien. J'ai commencé à courir en ligne droite cette semaine, ce qui explique cette course (après le troisième but de Lucas Moura, ndlr)", a confié Kane au micro de BT Sport.

"On va voir. Pour l'instant, ça va. Si ça continue comme ça, j'espère (être rétabli pour la finale)", a ajouté le buteur des Spurs, qui n'a pas trop manqué à son équipe sur les derniers matches de Ligue des champions. "Lucas a inscrit un triplé, on a sorti Man City et l'Ajax. Je vais devoir m'entraîner encore plus dur et prouver que j'ai ma place dans l'équipe", s'est amusé Kane.

"I've got to start training even harder and prove myself!"



"Hopefully I'll be back, and hopefully I'll have a starting place."



He's working hard on his fitness, but is worried for his place after a Lucas Moura hat-trick pic.twitter.com/S1vwQhCX4n