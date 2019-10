Tottenham explose face au Bayern Munich 

Quelle déculottée ! On savait les Spurs à la peine en Premier League et le Bayern déjà leader de la Bundesliga, mais on ne pouvait pas imaginer la déroute colossale des vice-champions d'Europe sur leur pelouse, ce mercredi, face aux Bavarois.

—Serge Gnabry with FOUR goals

—9-goal thriller



Tottenham 2-7 Bayern @brfootball pic.twitter.com/Wncngart7z — Bleacher Report (@BleacherReport) 1 octobre 2019

Un score historique (2-7), puisqu'il s'agit de la plus large défaite à domicile de toute l'histoire du club londonien, dont le gardien et capitaine Hugo Lloris a vécu un cauchemar, même si c'est son équipe qui a ouvert le score par Heung-Min Son (12e), puisque le champion du monde a été abandonné par sa défense sur l'égalisation de Joshua Kimmisch (15e), mais aussi et surtout sur le doublé de Robert Lewandowski (45e, 87e) et le premier quadruplé en carrière de Serge Gnabry (53e, 55e, 83e, 88e). Etourdissant !

Dans l'autre match du Groupe B, dont le Bayern prend seul la tête, l'Etoile Rouge de Belgrade, menée devant son public suite à l'ouverture du score de Ruben Semedo (37e), a pris le meilleur sur l'Olympiakos dans des proportions plus raisonnables après le repos et sur le tard par Milos Vulic (62e), Luka Milonivic (87e) et Richmond Boakye Yiadom (90e). Remplaçant, Mathieu Valbuena n'est pas entré en jeu.