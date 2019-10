Tottenham: Avec Lloris, Aurier, Ndombele et Sissoko face au Bayern 

Les Spurs de Tottenham auront un fort accent français ce mardi soir, sur leur pelouse (21h), pour le choc de la 2e journée de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Mauricio Pochettino a ainsi aligné, non seulement son inamovible gardien et capitaine Hugo Lloris, mais aussi l'ancien Parisien Serge Aurier, Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko dans un onze de départ emmené également par Harry Kane.

Le onze des Spurs : Lloris (Cap.) - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Ndombele, Sissoko, Dele, Son, Kane.