Toni Kroos se plaint du nombre trop élevé de matchs !

Toni Kroos dénonce le rythme effréné auquel sont soumis les joueurs. Le milieu de terrain allemand était en conférence de presse avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Interrogé sur les nombreuses rencontres et la longueur des saisons pour les internationaux, l’ancien du Bayern Munich est revenu sur ce sujet et a indiqué avoir pris sa retraite avec la National Mannschaft pour cette raison.

« Personne ne veut faire une croix sur une compétition »

« En général, oui. Pendant des années, je me suis dit que ce n'était pas le moment, qu'il y avait le Mondial, que je voulais continuer. Mais c'est un sujet qui n'est pas nouveau. J'ai déjà dit qu'il y avait une compétition ici, une autre là... Personne ne veut faire une croix sur une compétition parce que ça ferait perdre de l'argent à untel ou untel. Mais ils ne nous demandent pas à nous, les joueurs, si on est contents avec ça. Je crois que ça ne va pas s'arranger. »