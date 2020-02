Thomas Tuchel : « Neymar jouera face à Dortmund »

Neymar semble totalement rétabli de sa blessure chondro-costale. Blessure a contractée au début du mois (1er février) lors du match contre Montpellier. De passage en conférence de presse avant le choc contre le Borussia Dortmund en 8es de finale de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a confirmé la présence du Brésilien face au BvB.

"Il va faire l’entraînement et il va jouer demain"

"Il est là, il va bien, il va faire l’entraînement et il va jouer demain si des choses n’arrivent pas pendant l’entraînement. Ça change presque tout pour nous (sa présence). J’espère, je suis positif. Si on a la qualité, Ney, sur le terrain, il a la confiance, la capacité de faire des choses décisives, ça change tout pour nous, les coéquipiers, Kylian. Cela donne beaucoup de confiance à toute l’équipe. On n’a pas d’autre joueur avec la même qualité", a confirmé le coach allemand devant les médias.