Thomas Tuchel nerveux avant le quart face à Manchester City

Thomas Tuchel est sur le point de faire son retour en Ligue des Champions. Deux saisons après avoir remporté la compétition avec Chelsea, l'entraîneur allemand affronte ce mardi soir Manchester City en quart de finale. Une belle affiche, qui ne manque pas de perturber le nouveau coach bavarois. "Je vais essayer de me coucher tôt (ce lundi soir) et j'espère que je vais arriver à dormir", a-t-il indiqué en conférence de presse.

"Je ne faisais que penser au match"

Fraîchement arrivé au Bayern Munich, Tuchel participera face à City, à sa quatrième rencontre avec le club. Une rencontre sous haute tension, que le tacticien allemand a essayé de préparer au mieux, malgré la tension. "La meilleure préparation, c'est le sommeil, mais parfois, c'est difficile de le trouver quand on n'arrête pas de penser. Ce matin, je me suis réveillé vraiment tôt et j'ai décidé d'aller sur le terrain d'entraînement car je ne pouvais pas dormir. Je ne faisais que penser au match", a informé l'ancien coach du PSG. Le Bayern Munich se déplace ce soir sur la pelouse de Manchester City (21h).