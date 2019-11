Thomas Meunier (PSG) s'excuse auprès d'Eden Hazard (Real Madrid)

À 20 minutes de la fin du choc entre le Real Madrid et le PSG mardi en Ligue des champions (2-2), Eden Hazard avait dû quitter le pré après un choc avec son compatriote Thomas Meunier. Le milieu offensif belge a passé des examens depuis et les résultats ont écarté une fracture de la cheville droite. Hazard souffre d'une une contusion péri-malléolaire externe à la jambe droite selon les informations dévoilées par le staff médical du Real et devrait être absent une dizaine de jours. Meunier a, lui, demandé pardon à son coéquipier en sélection belge.



« Je suis franchement triste. J’ai essayé de le contacter directement après le match, mais je n’ai pas réussi à l’avoir. Après, j’ai vu deux, trois de ses coéquipiers qui m’ont dit qu’il était assez touché. Maintenant, est-ce que c’est grave ou pas ? Je ne le sais pas. Je croise les doigts pour que ça ne le soit pas. Mon but, ce n’est pas de blesser d’autres joueurs. Et s’il y a bien un joueur que je ne veux pas blesser, c’est Eden »,a ainsi confié le défenseur latéral du PSG.