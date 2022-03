Thierry Henry et ce PSG « un peu inquiétant»

Malgré un but inscrit dans les dernières secondes du huitième de finale aller de Ligue des champions qui opposait son PSG au Real Madrid le 15 février dernier (1-0), Kylian Mbappé a encore du boulot. Tout comme l'ensemble de l'effectif parisien qui retrouve les Merengue ce mercredi au Bernabeu (21h), pour un match retour qui reste très ouvert. Un peu trop d'ailleurs, au goût de Thierry Henry.



Consultant pour la chaîne CBS Sport, le champion du monde 1998 a expliqué pourquoi il n'était pas totalement serein pour Paris avant cette deuxième manche européenne : "Paris a perdu ses deux derniers matchs à l'extérieur, à Nantes et à Nice. Et ils n'ont pas inscrit le moindre but à Nice en trois matchs cette saison. C'est un peu inquiétant."



Pour autant, Thierry Henry a une explication qui tient en un nom : "Kylian Mbappé n'était pas présent à Nice. On espère qu'il sera là (ce soir) et qu'il fera ce qu'il sait faire." D'autant que pour l'ancien attaquant tricolore, le Real est loin d'avoir abdiqué : "Le Real Madrid est un peu mieux qu'à l'aller, à l'image de ce que montre un Benzema qui n'était pas à 100% à Paris."