Thiago Silva, une expérience au service de Chelsea

Alors que Chelsea a dépensé presque 250 millions d'euros pour se renforcer l'été dernier, c'est un joueur arrivé gratuitement qui détient peut-être la clé de la finale de la Ligue des Champions face à Manchester City : Thiago Silva. Le défenseur est attendu dans le onze qui sera aligné par Thomas Tuchel sur la pelouse de l'Estadio do Dragao. Neuf mois après la finale perdue avec le PSG à Lisbonne contre le Bayern Munich, le Brésilien est de retour au Portugal pour avoir une nouvelle opportunité de soulever la coupe aux grandes oreilles. Ca ne sera pas avec le brassard, il n'est que vice-capitaine derrière Cesar Azpilicueta, mais le défenseur aura un rôle capital à jouer dans ce match décisif. Et pas uniquement parce que l'attaque qui se présente face aux Blues est composée de Kevin De Bruyne, Sergio Agüero, Riyad Mahrez, Bernardo Silva ou Raheem Sterling. Si Thiago Silva s'est affirmé comme un titulaire indiscutable dans la solide défense du club londonien, c'est aussi son expérience qui pourrait faire la différence.

Thiago Silva, une expérience européenne unique dans les rangs de Chelsea

Alors que cette saison, il n'y a presque que des pépins physiques qui l'ont écarté des terrains, le joueur de 36 ans est attendu dans une forme optimale pour le dernier match de la saison. A part un match de championnat contre Manchester City durant lequel il a été préservé, le natif de Rio de Janeiro n'a plus manqué la moindre minute de jeu depuis le 20 avril. Une bonne série qui tombe au meilleur des moments. Thiago Silva a notamment participé à l'intégralité de la double-confrontation face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, ce qui lui a permis de porter son total d'apparitions en C1 à 87. Dans les rangs de Chelsea, personne ne fait mieux. Chez les Blues, il est aussi le seul joueur à avoir déjà participé à une finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un atout non-négligeable quand on sait à quel point chaque détail fait la différence dans ce genre de rendez-vous. Et dire que pour avoir cet avantage, Chelsea n'a pas déboursé le moindre centime l'été dernier...