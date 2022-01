The Best : Les trois finalistes pour le titre d'entraîneur de l'année dévoilés

Qui pour succéder à Klopp ?

En ce début d'année 2022, la FIFA commence peu à peu à dévoiler les finalistes pour les trophées The Best. Après les trois finalistes en course pour le titre de meilleur gardien de l'année, qui se disputera entre Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy et Manuel Neuer, l'instance a dévoilé les noms pour le titre d'entraîneur de l'année, ce jeudi. Il n'y a pas vraiment de grandes surprises :Le premier continue d'afficher une constance remarquable en tant qu'entraîneur de Manchester City. Son équipe, finaliste de la précédente édition de la Ligue des Champions - défaite face à Chelsea - reste sur trois titres en Premier League lors des quatre dernières saisons et semble sur le chemin idéal afin d'en glaner un nouveau étant donné l'avance de 10 et 11 points sur les Blues et Liverpool.. Après avoir pris la place de Frank Lampard en tant que coach des Blues, l'ancien entraîneur du PSG a triomphé sur la scène européenne grâce au but inscrit par Kai Havertz en finale de la compétition.Roberto Mancini, lui aussi, a su se mettre en valeur.. Plus que le résultat brut, c'est la manière de jouer qui a su séduire les observateurs, avec une Italie offensive et sans crainte. Toutefois, le retour sur terre a été plutôt immédiat ces derniers mois. En effet, l'Italie n'est pas assurée de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar et devra passer par les barrages. Le trophée sera décerné le 17 janvier prochain, lors d'une cérémonie organisée au siège de la FIFA, à Zurich. Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, a été sacré lors des deux dernières éditions, en 2019 puis 2020.