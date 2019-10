Sylvinho: "Amasser des points"

Un ultimatum ? Quel ultimatum ? Alors que Jean-Michel Aulas est sorti du silence lundi dans les colonnes de L’Equipe, et a semblé mettre la pression sur son nouvel entraîneur Sylvinho avant une semaine décisive pour l'Olympique Lyonnais, avec deux déplacements consécutifs, sur la pelouse du RB Leipzig mercredi en Ligue des champions (21 heures) puis à Saint-Etienne pour le derby quatre jours plus tard, le Brésilien est apparu le visage fermé en conférence de presse mardi.

"On doit se donner les moyens de réagir à Leipzig mercredi puis lors du derby à Saint-Etienne dimanche", avait notamment lâché "JMA". "Je ne pense pas aux deux prochains matches, mais à celui de demain, qui est très important, a répondu celui que son président a surnommé "Sylvio" sur Twitter. Le début de saison n’a pas été très bon, à part les deux premiers matches. Et c’est donc important de faire un bon match demain."

Il faut du temps Marcelo

Son compatriote et défenseur Marcelo, sur le départ cet été mais qui est finalement l’un des Lyonnais les moins décevants, l’avait précédé face aux médias. Et il s’était montré résolument optimiste : "Nous savons que nous devons franchir cette phase, ça va revenir. Avec tous les changements, il faut du temps. Et quand on arrivera à faire ce que le coach demande, ça ira beaucoup mieux. Ce qui est important, c’est comment on va finir la saison."

"Comme Marcelo l’a dit, on n’a pas bien commencé. Mais ce qui est important c’est de s’en sortir. Il faut amasser des points maintenant", a embrayé Sylvinho, bien conscient qu’il faut vite redresser la barre, après sept matches consécutifs sans la moindre victoire. Et une nouvelle semaine sans succès pourrait lui coûter cher…