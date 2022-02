Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin ont fait le choix de la persévérance. Il y a un an, en compagnie de huit autres clubs européens, ils avaient lancé le projet de la Superligue européenne. Ce plan était mort-né en raison des protestations extérieures et du véto mis par les fédérations nationales ainsi que l’UEFA. Une manœuvre qui a donc échoué, mais qu’ils envisagent de relancer.

Le mérite sportif sera à l’honneur

Selon The Telegraph, Andrea Agnelli, le patron de Vieille Dame, devrait annoncer jeudi lors d’un sommet de l’industrie du sport que l’idée de la Superligue est de retour. Mais que cette fois, les doléances des contestataires ont été prises en compte. Ainsi, la présence à cette épreuve sera basée sur le mérite. Il n’y aura plus de membres permanents et pour y avoir accès, il faudra bien performer dans les championnats nationaux. Le but serait de "maximiser l’impact du jeu sur le bien-être social des électeurs en Europe". L’homme fort de la Casa Blanca est bien sûr soutenu par ses alliés de l’Espagne.



Les trois clubs dissidents vont donc revenir à la charge avec leur stratégie révolutionnaire, mais il n’est pas sûr qu’ils connaissent plus de succès qu’il y a douze mois. L’UEFA et aussi certaines écuries continentales, telles que le PSG et le Bayern, restent fermement opposées à cette Superligue. Et il est peu probable que les différentes parties parviennent à un consensus.