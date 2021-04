Le projet de Superleague européenne est loin de faire l'unanimité. Alors que 12 grands clubs ont annoncé dimanche la création d'une Super League, afin de concurrencer la Ligue des champions et son projet de réforme par l'UEFA, l'instance mondiale du football a également tenu à réagir.



Alors que les clubs européens participants annoncent vouloir démarrer la Superleague "aussitôt que possible", la FIFA explique qu'elle "ne peut que désapprouver une Ligue européenne fermée et dissidente hors des structures du football", dans un communiqué publiée ce lundi.

Superleague : la FIFA soutient l'UEFA

"La FIFA veut clarifier qu'elle se positionne fermement en faveur de la solidarité dans le football et d'un modèle de redistribution équitable (...) La FIFA se positionne toujours en faveur de l'unité dans le football mondial et appelle toutes les parties impliquées dans des discussions houleuses à engager un dialogue calme, constructif et équilibré pour le bien de ce jeu", ajoute l'instance.