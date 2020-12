Superligue européenne : Ceferin critique Florentino Perez

Du changement en 2024 ?



"Football’s popularity and reach bring an added social responsibility. In times of need, it has the power to support and strengthen communities."

UEFA president Aleksander Čeferin reflects on 2020 in this end-of-year editorial...



— UEFA (@UEFA) December 24, 2020

Pérez seul contre tous ?

Aleksander Ceferin a été une nouvelle fois droit dans ses bottes. Lors d'une interview donnée à 24ur, un média slovène, le président de l'UEFA est revenu sur cette année 2020 hors du commun. Mais, il a aussi tenu à bien préciser sa pensée au sujet de la Ligue des Champions. Après avoir réussi à organiser le Final 8 de la C1 à la fin de l'été dernier, certaines voix ont milité en coulisse pour une reconduction de ce modèle. Ceferin a d'emblée indiqué que ce ne serait pas le cas. « Dans tous les cas, le format restera le même jusqu'en 2024. Jusque-là, les droits ont été vendus. » Ce qui signifie donc, pas de tournoi final à huit équipes comme l'an dernier qui avait vu le Bayern Munich l'emporter sur le Paris Saint-Germain.En revanche, à partir de 2024, tout semble ouvert et Ceferin a déjà des idées : « Nous parlons de ne pas jouer le week-end parce que nous voulons garder la valeur des ligues nationales. Mais nous parlons d'un système légèrement différent, plus intéressant qui comprend absolument tout. Ce rêve de jouer la Ligue des Champions sera aussi réaliste qu’aujourd’hui. » En disant cette dernière phrase, le Slovène a bien appuyé ses propos et montré son désaccord absolu face au projet de Superligue européenne. Cette dernière serait, selon les projections détaillées par ses défenseurs qui sont pour la plupart des présidents de grandes écuries, un modèle qui favoriserait les formations habituées à la C1. Non seulement les « petits » clubs en seraient exclus mais surtout, cela favoriserait l'enrichissement des clubs déjà très largement bien rémunérés.Le patron de l'UEFA s'est permis de critiquer le président du Real Madrid, qui défendait ce projet controversé il y a une semaine. « C’est le rêve de Florentino Pérez depuis 30 ans, à un moment où je n’étais même pas dans le monde du football, a relevé Aleksander Ceferin. Les deux principaux candidats à la présidence de Barcelone se sont publiquement prononcés contre. Le Bayern, la Juventus et les clubs anglais aussi. C’est une idée, un souhait de ceux qui ne se soucient pas du reste du football. Et qui s’intéressent seulement au football d'aujourd'hui, et pas celui de demain. » Dimanche dernier, à l'occasion de l'assemblée générale des socios, le président madrilène a enjoint tous les acteurs du foot à repenser l'actuel modèle de la Ligue des Champions. « Il (le modèle) a besoin d'un nouvel élan, et l'impact de la Covid-19 l'a démontré. Il a besoin d'un nouvel élan et c'est là que se trouvera notre club. Tout le monde réclame une réforme du paysage footballistique mondial. Il y a une saturation, et les fans, qui sont les plus importants, souffrent. La réforme du football ne doit pas attendre, et nous devons changer. »