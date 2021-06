Supercoupe d'Europe : L’édition 2021 se déroulera à Belfast

La Fédération nord-irlandaise a officialisé la nouvelle ce jeudi : c'est à Belfast que la Supercoupe d'Europe 2021 se disputera le 11 août prochain au Windsor Park . Elle mettra aux prises le vainqueur de la Ligue des Champions, Chelsea ; à celui de la Ligue Europa, Villarreal. Dans un premier temps, l'UEFA avait songé à faire jouer le match à Istanbul alors que la ville turque devait initialement accueillir la dernière finale de la Ligue des Champions, finalement disputée à Porto en raison du contexte sanitaire.

Le flou autour du nombre de spectateurs autorisés



"Nous sommes restés en contact étroit avec nos partenaires de l'UEFA à ce sujet et à la suite de ces discussions, nous sommes ravis qu'ils aient confirmé que le match restera à Belfast", s'est exprimé Patrick Nelson, le président de la Fédération nord-irlandaise dans un communiqué officiel. Toutefois, pour le moment, les détails au sujet du nombre de spectateurs autorisés et à propos des modalités de billetterie doivent être finalisés, alors que la rencontre se jouera dans un peu plus de deux mois.



L'an passé, c'est le Bayern Munich qui avait été sacré, en disposant du FC Séville (2-1 a.p). Pour les prochaines éditions, la Supercoupe d'Europe se déroulera à Helsinki (Finlande) puis à Kazan (Russie). C'est la première fois que Villarreal luttera pour ce titre alors que les Blues, eux, vont connaître une cinquième participation, pour une seule victoire, en 1998.