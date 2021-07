Supercoupe d'Europe : 13 000 spectateurs autorisés pour Chelsea-Villarreal

Le mercredi 11 août prochain se déroulera la Supercoupe d'Europe entre Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions ; et Villarreal, lauréat de la Ligue Europa. Pour cette rencontre prévue au National Football Stadium de Windsor Park, à Belfast, l'UEFA a dévoilé quelques informations, ce vendredi soir. Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'instance a autorisé l'accès à 13 000 spectateurs, avec quelques restrictions précisées.

Un test Covid négatif obligatoire

"Le stade pourra accueillir un maximum de 13 000 spectateurs. Tous les spectateurs devront disposer d'un test négatif PCR ou à flux latéral à l'entrée, en vertu de la législation locale en vigueur. Les kiosques à l'intérieur de l'enceinte, au niveau des halls, ne vendront ni à boire, ni à manger. Les supporters venant de l'étranger devront se conformer aux restrictions et exigences d'entrée aux frontières qui seront en vigueur au moment du match, car aucune exemption ne sera faite même pour les détenteurs et détentrices de billets", peut-on notamment lire. C'est ce vendredi que la vente de billes a débuté et les spectateurs ont jusqu'au lundi 2 août, 16 heures, afin de faire la demande de billets. "Pour le grand public, des places seront mises à disposition à des prix allant de 40 € pour la catégorie 3 à 120 € pour la catégorie 1. Les billets de catégorie 1 sont placés au centre, les billets de catégorie 2 se trouvent principalement dans les coins et les billets de catégorie 3 sont situés derrière les buts. Les billets accessibles sont disponibles au prix de la catégorie 3 et permettent à un accompagnateur d'entrer gratuitement", indique l'UEFA. Touché lors d'une rencontre de préparation avec Villarreal au niveau du mollet droit, le milieu de terrain Daniel Parejo est incertain pour la rencontre concernant l'équipe dirigée par Unai Emery.