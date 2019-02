Suarez, symbole d’un Barça qui ne marque pas

Une grosse domination, principalement en deuxième période, mais un score de parité qui permet à l’Olympique Lyonnais de continuer à rêver à une possible qualification (0-0). Les Blaugrana sont repartis en Espagne avec une pointe d’amertume et de déception suite au rendez-vous du Groupama Stadium. "On aurait pu marquer et gagner. Après le match de ce soir (mardi), on s’attendait à un autre résultat. C’est un résultat dangereux car on sait que les buts à l’extérieur ont une autre valeur. C’est pour ça qu’on a tant poussé", a reconnu Ernesto Valverde en conférence de presse

Après une première période plutôt équilibrée, avec notamment la frappe de Terrier repoussée par Ter Stegen sur la transversale, le Barça a confisqué le ballon. Une domination qui a pris la forme de 25 frappes au but, total le plus élevé sans trouver la faille pour Barcelone lors d’un match de Ligue des champions sous le format actuel de la compétition (depuis 2003/04), selon Opta. Evidemment, Anthony Lopes, le portier des Gones, peut être fier de sa prestation, il a écœuré Dembélé, Messi, Coutinho ou encore Busquets en toute fin de match. Une énorme prestation qui vaut très cher.

25 tirs et 0 but pour le Barça

Au sein de l’attaque du Barça, un certain Luis Suarez commence à trouver le temps long. L’attaquant uruguayen a totalement perdu le tempo en Ligue des champions. Et cela devient même catastrophique loin de Barcelone. A Lyon, il a en effet enchaîné un 16e match européen à l'extérieur sans trouver la faille. Ça dure depuis septembre 2015 et à chaque déplacement, c’est la même rengaine. A Lyon, il a pourtant eu une opportunité énorme suite à un centre de Jordi Alba (70e)… Tant pis pour lui, tant mieux pour l’OL !

