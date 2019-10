Sterling joueur de la semaine

Auteur d'une passe décisive et d'un triplé contre l'Atalanta Bergame (5-1), Raheem Sterling a été élu joueur de la semaine en Ligue des champions.

L'attaquant de Manchester City a été préféré à Kylian Mbappé (PSG), Paulo Dybala (Juventus) et Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool).

Erling Braut Haaland (Salzbourg) et Serge Gnabry (Bayern Munich) avaient été récompensés lors des deux premières journées.

