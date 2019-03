Solskjaer: "On se souvient tous de PSG-Barcelone"

Manchester United n’aura évidemment rien à perdre, mercredi soir, au Parc des Princes (21 heures). Battus par le PSG (0-2) il y a trois semaines, à Old Trafford, les Red Devils ont très peu de chance de se qualifier au terme de la manche retour de ce huitième de finale de Ligue des champions, d’autant qu’une pléiade de joueurs cadres manquent l’appel (Antonio Valencia, Nemanja Matic, Ander Herrera, Paul Pogba, Juan Mata, Alexis Sanchez et Anthony Martial sont tous indisponibles ou suspendus, ndlr).

Ole Gunnar Solskjaer ne met donc aucune pression sur ses joueurs. Il espère seulement "un petit but pour rester dans le match jusqu’à la dernière demi-heure de jeu" et rêve d’un invraisemblable exploit. "L’an dernier, la Juventus a perdu 3-0 contre le Real Madrid et est revenu à 3-3 au retour. On se souvient tous de PSG-Barcelone. Il y a tellement d’exemples d’équipes qui ont su renverser le résultat. Cela a été le cas du club à de nombreuses reprises", a-t-il expliqué en conférence de presse, alors que la remontada barcelonaise "fête" ses deux ans ce vendredi.

Le successeur de José Mourinho est d’autant plus confiant que MU a gagné les sept matches disputés à l’extérieur, toutes compétitions confondues, depuis le changement d’entraîneur à la mi-décembre. "Tout le monde sait de quoi on est capable. Les joueurs ont été fantastiques à l’extérieur et on a battu Tottenham (0-1), Arsenal (1-3) et Chelsea (0-2)", lance Ole Gunnar Solskjaer. Comme à Turin, face à une Juventus renversée en fin de match (1-2), en novembre dernier, MU aura tout simplement besoin de beaucoup de réussite.