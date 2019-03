Solari joue sa tête

On croirait presque que tout cela est tiré d'un feuilleton TV. Et pourtant, c'est bien vrai, le nom de José Mourinho circule du nouveau du côté du Real Madrid en vue de la saison prochaine, alors que Santiago Solari, le successeur de Julen Lopetegui, est loin d'avoir apporté toutes les garanties nécessaires pour être assuré de poursuivre sa mission. Assez jeune dans le métier, le technicien argentin connaît suffisamment le monde du football, et son club en particulier, pour ne pas être déstabilisé par toutes ces rumeurs. "Ce club a toujours eu plus de prétendants que Julia Roberts. Cela me paraît normal", a-t-il ainsi lâché en conférence de presse, ce lundi, à la veille du huitième de finale de retour de Ligue des champions

A n'en pas douter, Solari sait aussi qu'il joue sa tête sur cette compétition, surtout depuis cette semaine à deux Clasicos, pour deux défaites, qui a enterré les derniers espoirs du Real Madrid en Coupe du Roi puis en Liga. La C1 reste ainsi la seule possibilité pour la Maison Blanche d'éviter une saison sans trophée majeur, et difficile d'envisager autre chose que d'aller au bout quand ce club, sous la direction d'un certain Zinedine Zidane, a remporté les trois dernières éditions. "On veut la gagner", confirme ainsi Solari.

On a trop parlé de Cristiano Ronaldo

Mais comment faire pour triompher à nouveau, quand l'artisan majeur (avec Zidane) des trois conquêtes précédentes, Cristiano Ronaldo, n'est plus là ? De manière prévisible, le Real n'avait plus aussi peu marqué depuis 10 ans. "C'est un joueur qui manquerait à n'importe quelle équipe, lui chercher un remplaçant, c'est quasiment impossible, a reconnu ce lundi le Ballon d'Or Luka Modric. Ce qu'il a fait pour ce club... Evidemment que Cristiano nous manque. Le club a essayé de faire en sorte que d'autres joueurs remplissent son rôle, que ce soit divisé. Et ce n'est pas facile. Cristiano mettait 50 buts et on ne trouve pas quelqu'un qui marque autant. (...) Marquer est notre principal problème cette saison. Par exemple, en Coupe contre Barcelone, on s'est créé beaucoup d'occasions (défaite 3-0, ndlr). Mais Cristiano n'est plus là, et on ne va pas se plaindre de son absence pendant 10 ans."

Sur ce dernier point, Solari ne peut qu'acquiescer. "On a trop parlé de Cristiano Ronaldo, estime l'ancien ailier gauche. Il fait partie de l'histoire vivante de ce club, et tout ce qu'il a fait pour nous est visible dans notre armoire à trophées. Cependant, ceux qui sont encore là font de leur mieux. On veut attaquer mieux, et marquer plus de buts, et ça passera par le travail." Car si cela devait mal se passer pour le Real, un autre technicien sera prêt à reprendre le "job". Et le nom de Mourinho n'est pas le seul à circuler. Joachim Löw, Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri sont également cités...