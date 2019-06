Sissoko, encore une main polémique

Les internationaux français ne sont décidément pas épargnés par M. Skomina (*). L’arbitre slovène était déjà à l’origine du penalty fatal au champion du monde Presnel Kimpembe et au PSG en huitième de finale retour de cette saison en Ligue des champions face à Manchester United (1-3, 2-0). Déjà, une main très commentée du défenseur parisien avait précipité la chute du club de la capitale et l’UEFA, pour mettre fin à la polémique, avait même communiqué pour expliquer la décision de l’arbitre.

Trois mois plus tard, M. Skomina a récidivé, inflexible sur le même genre d’action quand Moussa Sissoko, dès la 22e seconde de jeu (!), a touché dans sa surface le ballon d’abord de la poitrine, puis d’un bras totalement décollé du corps pour donner alors ses consignes à sa défense. Avec pour sanction le penalty transformé par Mohamed Salah après seulement 1 minute et 48 secondes (soit le 2e but le plus rapide en finale de la C1 après l’ouverture du score de Paolo Maldini avec l’AC Milan à la 53e seconde de jeu face à… Liverpool en 2005).

"Je pense que c'est sévère" (Quiniou)

Les Spurs d’Hugo Lloris, beau joueur à l’issue de cette finale, ne s’en remettront pas (voir par ailleurs). Et cette décision initiale n’a pas manqué une nouvelle fois de susciter de nombreux commentaires… Pour dénoncer la sévérité d’un tel choix. Si au Parc des Princes, M. Skomina avait consulté l’écran de contrôle mis à sa disposition par l’assistance vidéo (VAR), avant de prendre sa décision, il n’a cette fois même pas pris cette peine, sûr de son fait, même s’il semble avoir consulté brièvement ses collègues de la vidéo, qui n’étaient pas les mêmes samedi soir, au Wanda Metropolitano de Madrid.

(*) Arbitre international depuis 2002, Damir Skomina (42 ans) avait déjà dirigé 2 finales européennes: la Ligue Europa 2017 entre l'Ajax et Manchester United, ainsi que la Supercoupe 2012 entre Chelsea et l'Atlético. Avant d’être également le 4e arbitre de la finale 2013 de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.