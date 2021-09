De Zerbi inquiet

, mardi en Ligue des Champions. Auteur d’un doublé en finale de la Super Coupe d'Ukraine la semaine passée, l’attaquant burkinabèlors de la réception de l'Inter Milan (0-0). Le Néerlandais Denzel Dumfries est retombé sur sa jambe droite, qui a tourné sous le choc.Si lade l'ancien de l'Ajax n'est pas encore connue, l'entraîneur du club ukrainien, Roberto De Zerbi, ne se fait guère d'illusion sur sa gravité., a répondu le technicien italien en conférence de presse d'après-match. Je suis vraiment désolé pour lui, car ce n'est pas seulement un footballeur fort, mais aussi une bonne personne, un jeune et talentueux joueur."Ce mercredi, le Shakhtar indique d'ores et déjà qu'. "Lassina Traoré devra subir un examen médical approfondi. Une opération sera réalisée dans les prochains jours, à l'issue de laquelle le service médical du club établira un programme de convalescence", indique ce mercredi le Shakhtar dans un communiqué officiel, qui, le mois prochain en éliminatoires de la CAN.