La très mauvaise nouvelle est confirmée pour Lassina Traoré. Sorti sur civière après un choc au genou droit lors de la rencontre de Ligue des Champions entre son équipe du Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan, l'attaquant burkinabé ne retrouvera pas les terrains avant une très longue période. Arthur Hlushchenko, le directeur du staff médical du club ukrainien, a donné cette semaine des nouvelles du joueur de 20 ans.

« Une blessure grave »

Il s'agit d'« une blessure grave, les structures articulaires du genou sont endommagées », a-t-il déclaré, avant de préciser : « Dans deux semaines, il sera opéré, nous le préparons à cela : il faut du temps pour que le gonflement diminue pour assurer une flexion suffisante de l'articulation du genou. La blessure est vraiment grave. Le rétablissement de Traoré pourrait pendre entre neuf mois et un an. » L'Etalon peut donc d'ores et déjà faire une croix sur la CAN 2021, en début d'année prochaine au Cameroun, ainsi que sur la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.