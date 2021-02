Le choc des titans. Jules Koundé s'apprête à se retrouver face à face avec Erling Haaland alors que Séville défie Dortmund en 8es de finale aller de Ligue des Champions mercredi soir. Le défenseur actuellement le plus en forme de la Liga contre l'un des meilleurs attaquants au monde. Un rendez-vous qu'aborde le Français avec beaucoup d'application.

Koundé surveillera Haaland

"Pour commencer, on se concentrera sur notre jeu collectif, c'est comme ça que l'on aborde tous nos matchs, a clamé le Français pour le site de l'UEFA. Notre staff technique fera son travail et nous donnera toutes les informations pour nous aider à préparer ce match de la meilleure des manières. Mais individuellement, je me focaliserai un peu plus sur Haaland, mais pas trop non plus parce que le football est un sport d'équipe. On tentera de mettre notre plan de jeu en application du mieux possible." Un match dans le match à surveiller de près...