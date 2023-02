Sergio Ramos : "Galtier ne ment pas"

Dans quelques heures, le Paris Saint-Germain disputera son huitième de finale aller en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Avant cette rencontre capitale pour le club parisien, Sergio Ramos s’est confié auprès de l’UEFA sur la méthode de Christophe Galtier. Un management qui plaît au principal intéressé.

La déclaration de Sergio Ramos

« La gestion d’un groupe est très importante, au-delà de la philosophie de jeu d’un entraîneur. Pour moi, le plus important est de ne pas mentir aux joueurs. Le groupe sent si l’entraîneur est avec les joueurs ou non. Il faut savoir gérer tout cela. Garder ouvert la porte de son bureau à n’importe quel moment. C’est aussi important que les connaissances techniques ou tactiques (…) L’histoire du football le montre, ce sont ces profils d’entraîneurs qui gagnent. Ils savent unir un groupe. Il était naturel et humble quand il est venu se présenter dans le vestiaire. C’est un entraîneur qui ne ment pas, qui dit les choses en face et pour moi c’est très important. Il sait aussi très bien manager » indique-t-il.