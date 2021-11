Semaine (encore) cruciale pour MU

"Nos fans méritent mieux… bien mieux, le moment est venu !" Signé Cristiano Ronaldo, après la déroute face aux Reds. Les supporters des Red Devils attendaient une réaction forte de leur équipe et la victoire obtenue avec autorité, contre une faible équipe de Tottenham, va permettre au groupe mancunien d’aborder le déplacement à Bergame (Atalanta-Manchester United, 4ème journée de Ligue des Champions mardi à 21h sur beIN SPORTS 1) dans une atmosphère apaisée. Une victoire sans appel (0-3) au Tottenham Hotspur Stadium, avec le 4ème but en championnat de Cristiano Ronaldo et des réalisations de Cavani (64ème) et Rashford dans les dernières minutes (86ème).

Pour les prochaines échéances, Ole Gunnar Solskjaer, au centre des attentions cette semaine, pourra(zéro tir cadré par les Spurs, malgré 58% de possession de balle) et l’efficacité de Cristiano Ronaldo, auteur une nouvelle fois d’une volée sublime sur l’ouverture du score samedi à Londres.

Le coach norvégien, qui de manière surprenante n’a pas été limogé après le revers historique contre Liverpool, est également conscient que la semaine à venir sera décisive quant à son avenir sur le banc de Man U. En effet, toute contre-performance contre l’Atalanta et lors du derby de Manchester samedi prochain pourrait précipiter l’arrivée d’un nouveau coach. Malgré des signaux positifs, cette victoire contre Tottenham ne fait pas oublier tous les manquements affichés par l’équipe depuis le début de la saison.

Pogba, remplaçant de luxe ?

Malgré une entame très encourageante contre Leeds lors de la 1ère journée de championnat, comment faire cohabiter dans l’entrejeu Paul Pogba avec l’indispensable Bruno Fernandes, auteur de quatre buts et sept passes décisives - dont quatre en Ligue des champions - depuis le début de la saison. Remplaçant à deux reprises avant son expulsion contre Liverpool, tiraillé par sa fin de contrat en 2022, le milieu français pourra compter sur la trêve internationale pour retrouver la confiance et le plaisir de jouer avec les Bleus. Le duo travailleur Fred - McTominay continuera-t-il d’être privilégié au détriment de la créativité de Paul Pogba ?

Solskjaer, encore l’homme de la situation ?

La légende du club ne parvient pas à convaincre les observateurs, il lui est reproché un manque cruel de caractère, l’absence d’aptitude tactique et d’identité collective, et par conséquent la perte d’une partie du vestiaire. Cristiano Ronaldo tracterait en interne l’arrivée de Zinedine Zidane pour apporter le charisme nécessaire à la gestion de l’effectif.

Rashford, Greenwood, Sancho, la relève au niveau ?

Depuis le début de la saison, la jeune classe censée assurer la relève de Man U ne répond pas aux attentes. Jadon Sancho (21 ans), transféré pour la somme de 85 millions d’euros, affiche des statistiques décevantes (aucun but et aucune passe en 10 matchs). Marcus Rashford (24 ans) revient de blessure et devra batailler pour obtenir du temps de jeu derrière Ronaldo et Cavani. Enfin Mason Greenwood (20 ans) affiche des statistiques encourageantes – quatre buts - et bénéficie de la confiance du coach.

Le succès de Manchester passe par des décisions fortes, le retour du beau jeu et la montée en puissance de sa jeunesse.