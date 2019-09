Salzbourg: Haaland sur les traces de Rooney

La reprise de la Ligue des champions, mardi soir, a été marquée par la performance d’Erling Haaland. L’attaquant de Salzbourg s’est régalé lors du carton réalisé par le club autrichien contre Genk (6-2), en inscrivant un triplé (2e, 34e, 45e) pour ses débuts dans la compétition.

A 19 ans et 58 jours, le Norvégien est devenu le plus jeune joueur à marquer trois buts lors de son premier match en C1 depuis Wayne Rooney en 2004, indique Opta. Cette année-là, l’Anglais avait signé un "hat trick" face au Fenerbahçe, à 18 ans et 340 jours.