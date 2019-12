Sadio Mané et Kalidou Koulibaly sans pitié, le show Naby Keita / Ligue des Champions

Naby Keita vs. Salzburg en CHIFFRES 🔥



➡️ 82% passes réussies

➡️ 2 occasions créées

➡️ 61 ballons touchés

➡️ 2/3 tirs cadrés

➡️ 1 but

➡️ 100% dribbles réussis

➡️ 8/12 duels gagnés au sol

➡️ 3/6 tacles réussis

➡️ HOMME DU MATCH #FOOT224 #LFC #RBSLIV pic.twitter.com/qei2nxjzdA — F⚽⚽T224.COM (@FOOT_224) December 11, 2019

. Les deux clubs se sont qualifiés pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions. Et leurs internationaux africains avec. Pour les internationaux sénégalais,avec les Reds, etdans les rangs des Partenopei, il s'agissait d'assurer face à leurs anciens clubs respectifs, les Autrichiens du Red Bull Salzburg et les Belges de Genk. C'est chose faite : le défenseur et ses coéquipiers ont dominé et gagné facilement (4-0), avec le natif de Saint-Dié en tour de contrôle. Quant au récent 4eme du Ballon d'Or France Football, il n'a pas marqué, mais a été à l’amorce de la première action de but de son équipe, une action transformée par le Guinéen Naby Keita.L'ancien joueur du FC Metz a centré pour la tête de son coéquipier, qui a ouvert le score en faveur des Reds. Lui aussi passé par le club autrichien (2014-2016) avant de poursuivre sa carrière au RB Leipzig puis sur les bords de la Mersey. En net regain de forme, le Guinéen a réussi une. Une de plus, après la très belle copie lors de la victoire à Bournemmouth (0-3), le week-end dernier en Premier League. D'une réussite totale dans ses dribbles, Keita a été désigné "homme du match" par l'UEFA. La fête africaine fut totale pour Liverpool, puisque c'est l'Egyptienqui a signé le second but d'une frappe en angle fermé. Signalons enfin que le prodige d'origine bissau-guinéenneest devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à 17 ans et 40 jours, en marquant lors de la victoire du Barça sur le terrain de l'Inter Milan (1-2)