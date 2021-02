« Ronaldo est le meilleur finisseur de l’histoire »

Cristiano Ronaldo peut être considéré « comme le meilleur finisseur de tous les temps ». C’est ce que pense Andrea Barzagli, l’ancien arrière de la Juventus. Pour ce dernier, personne n’arrive donc à la cheville du quintuple Ballon d’Or. Et il n’a pas manqué non plus de louer l'appétence et le professionnalisme qui caractérisent la star portugaise.

« Les records de Ronaldo parlent pour lui »

Barzagli a évolué au côté de CR7 pendant une saison, et il a également pu l’affronter comme adversaire à de nombreuses reprises. Il est donc bien placé pour parler de ce génie. « L'attaquant qui m'a mis le plus en difficulté? Ronaldo a toujours marqué contre nous, donc c'était toujours très difficile avec lui, a-t-il confié sur le compte Twitch de la Vieille Dame. Didier Drogba aussi, qui est une force de la nature. Mais Ronaldo c’est le meilleur finisseur de tous les temps. Il marque des buts de différentes manières. Son record de buts dit tout. Sa combativité et sa faim sont incroyables ».

Les propos de Barzagli sont corroborés par les faits. Bien qu’ayant dépassé la trentaine il y a très longtemps, Ronaldo reste un attaquant très prolifique. Cette année, il a marqué 20 buts pour la 15e année de suite. Et il compte 763 buts à son compteur durant sa carrière. Cela fait de lui le deuxième meilleur réalisateur de l’histoire derrière le Tchèque Josef Bican (805 pions).