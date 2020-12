Rennes : Doku, c’est quoi le problème ?

Tout va très vite pour Jeremy Doku. Peut-être un peu trop. Transféré d’Anderlecht pour 26 millions d’euros à l’intersaison, l’ailier belge de 18 ans est devenue la recrue la plus chère du Stade Rennais, un mois après avoir été appelé avec les Diables Rouges pour la toute première fois. Un nouveau statut qu’il semble avoir du mal à assumer, malgré quelques promesses entrevues. Et au sein du club breton, on ne nie pas les réticences qu’il y a pu avoir dans ce dossier.

"On se dit que ce gamin va y faire des miracles."



"On a hésité, car cela faisait un jeune de plus dans un effectif qui en compte déjà beaucoup, avoue ainsi le président Nicolas Holveck à Ouest-France. Mais, au moment où on le signe, on est premier et l’équipe fait preuve d’une incroyable force collective. On se dit que ce gamin va y faire des miracles." Mais de miracle, il n’y en pas (encore) eu. Apparu à 12 reprises depuis le début de saison (7 matchs en Ligue 1, 5 en Ligue des champions), il n’a pas réussi à marquer ni à délivrer la moindre passe décisive. Et il a perdu sa place de titulaire samedi contre Lens (0-2), même s’il est entré à la pause et pourrait démarrer mardi soir contre Séville.

"Un potentiel de fou"



Officiellement, Julien Stephan ne s’inquiète pas. "Contre Bordeaux, il frappe sur le poteau. Contre Strasbourg, c’est lui qui met le centre pour James (Léa-Siliki) dont la tête passe à quelques centimètres. Il n’a pas eu de réussite sur certaines situations, a confié le coach rennais en conférence de presse. C’est un jeune joueur qui est arrivé sur le tard, qui découvre un nouveau championnat, qui travaille, est à l’écoute, est aussi demandeur de conseils. Il parle aussi beaucoup avec des joueurs comme Hamari (Traoré)."



Traoré, justement, juge que le jeune Belge a "un potentiel de fou, il a une marge de progression qui est énorme. On n’a pas eu beaucoup d’entraînements avec l’enchaînement des matchs. Je pense qu’il essaye de savoir comment jouer, comment il peut combiner avec moi. C’est un jeune. Il ne faut pas oublier qu’il vient d’arriver, il faut un temps d’adaptation. Ça va venir, je sais qu’on va faire une bonne doublette et qu’on va apporter le danger sur le côté." Le Stade Rennais, qui reste sur six défaites et un match nul, en aurait bien besoin...

