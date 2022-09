Remontada, un mensonge arbitral révélé

C'est une des pages les plus terribles de l'histoire sportive du Paris Saint-Germain. Cinq ans et demi ont déjà passé depuis ce match de Ligue des champions perdu de manière incompréhensible par le club parisien face au FC Barcelone (1-6). Un improbable retournement de situation entré dans la légende blaugrana sous le nom de "remontada", et une contre-performance qui a longtemps hanté les esprits parisiens. Pourtant, il a bien fallu reprendre le chemin des terrains de Ligue 1 et quatre jours plus tard, Paris affrontait Lorient. Un match au cours duquel l'arbitre en charge a menti à Unai Emery.

Un mensonge dévoilé par le principal intéressé ce samedi sur Canal+. Consultant pour la chaîne cryptée, Tony Chapron était au sifflet lors de ce fameux "match d'après". Il s'est confié sur une scène survenue ce soir-là. "A la fin du match, Unai Emery est venu frapper à la porte de mon vestiaire. Moi je pensais qu'il était venu contester une décision que j'avais prise qui n'était pas très judicieuse, mais lui il rentre et il ne me parle pas du tout du match de Lorient. Il me dit 'monsieur Chapron, j'ai une question à vous poser sur le match à Barcelone. Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer les décisions de l'arbitre ?'."



Tony Chapron arbitrera le PSG, le week-end qui suit la Remontada.

L'ancien arbitre révèle, aujourd'hui, une SÉQUENCE INÉDITE entre Unaï Emery et lui, au lendemain de ce match historique 😱

Document à retrouver en intégralité sur CANAL+ ▶️ https://t.co/j1oVQoygxA pic.twitter.com/bhWyrxDya3

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 24, 2022

"Non, je n'ai pas vu le match"

Une question inattendue pour l'ancien arbitre qui fait alors un choix dans sa manière de répondre. "Quand on est arbitre, on est un peu solidaire, en tout cas on fait corps, et j'ai menti à Unai Emery. Je lui ai dit 'non, je n'ai pas vu le match'." Faute avouée à moitié pardonnée pour Tony Chapron ?