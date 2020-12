Refonte de la Ligue des champions, les points principaux

La rumeur court depuis de longues années, mais aujourd'hui encore, un changement de format de la Ligue des champions reste une lointaine idée. Peut-être moins éloignée qu'avant cependant, car des précisions quant à l'avancement de la réflexion on sein de l'UEFA sont venues réveiller ce serpent de mer.

Ce mardi, le Times a ainsi révélé que l'instance européenne de football était bien décidé à accélérer la cadence pour mettre fin aux menaces d'une éventuelle Super League dissidente, régulièrement évoquée par plusieurs grosses cylindrées du foot européen. La première idée serait donc de remplacer la phase de poules de l'actuelle Ligue des champions par une sorte de championnat comprenant 32 équipes. Chacune d'entre elles disputerait dix rencontres (cinq à domicile, cinq à l'extérieur) contre dix adversaires différents.

Les seize meilleurs qualifiés en 8e

Au terme de ce mini-championnat, les seize meilleures équipes seraient alors qualifiées pour les huitièmes de finale. Le premier affrontant le seizième, le second retrouvant le quinzième, etc. De leur côté, les équipes classées de la 17e à la 24e place seraient reversées en Ligue Europa et les huit dernières seraient tout simplement éliminées de toute coupe d'Europe.

Objectif 2024

Le but de cette refonte permettrait notamment d'éviter les matchs de poule sans enjeu lorsqu'une équipe est par exemple déjà qualifiée au bout de quatre rencontres sur cinq. Si un accord sur ce nouveau format de compétition était trouvé, l'UEFA serait prête à le mettre en place à partir de 2024, une fois les accords actuels signés pour les droits TV arriveront à échéance.