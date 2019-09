Real Madrid: Zidane valide la 'BBH'

Si la MCN (Mbappé-Cavani-Neymar) manquera à l'appel mercredi, sur la pelouse du Parc des Princes (21h), pour le choc d'ouverture de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, le club merengue pourra lui en revanche compter sur un son nouveau trio d'attaque, qu'il va falloir apprendre à connaître : la 'BBH' que Zinedine Zidane a validé en conférence de presse, lorsqu'elle lui a été proposée sous cette appellation par l'un de nos confrères.

"Et 'Zizou' de s’adresser à son interlocuteur, tout sourire : "C’est toi qui as trouvé ça… Très bon ! (il lève le pouce.) Demain ? On verra (il sourit)..."