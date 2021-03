Real Madrid : Zidane redoute Liverpool

Liverpool, Barcelone, Liverpool : un enchaînement complexe pour le Real

Le Real Madrid aura de quoi faire, en quarts de finale de la Ligue des Champions. En effet, l'équipe dirigée par Zinédine Zidane affrontera le Liverpool de Jürgen Klopp pour un remake de la finale de 2018, même si les deux équipes ne sont plus identiques. D'un côté, le club merengue ne domine plus autant la compétition avec des éliminations en huitièmes lors des deux dernières saisons ; de l'autre Liverpool semble plongé dans une crise importante.Pourtant, malgré la sixième place des Reds en Premier League, Zinédine Zidane a reconnu que ce serait nécessairement compliqué pour Sergio Ramos et ses coéquipiers. "Nous connaissons leurs difficultés dans le jeu. À ce niveau, toutes les équipes sont très bonnes, très difficiles à jouer., a-t-il expliqué aux journalistes, avant le match face au Celta Vigo, samedi en Liga (16h15).Avant la confrontation face aux Reds (match aller le 6 avril, retour le 14), le natif de Marseille n'a pas voulu donner un favori. "On ne peut pas dire que c'est un bon ou un mauvais tirage.C'est la même chose que nous. Nous étions mal en point et nous sommes toujours là, dans les deux compétitions (en Ligue des Champions et Liga, ndlr). Ce sera un bon match entre deux équipes qui ont remporté de nombreuses fois la compétition. À ce niveau-là, c'est toujours très difficile à gagner", a commenté Zidane. Entre les deux affrontements face à Liverpool, le Real Madrid aura droit à un Clasico face au Barça de Messi, le 10 avril