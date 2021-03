Real Madrid : Zidane est dans le flou pour Hazard

La saison d'Eden Hazard au Real Madrid ressemble à s'y méprendre à l'exercice précédent. Une nouvelle fois, le Diable Rouge enchaîne les blessures et donc les désillusions au sein du club merengue. Sa traversée du désert semble sans fin. Entré à la 75ème minute de jeu face à Elche, samedi lors du succès de son équipe en Liga (2-1), il ne sera pas présent lors du match très important face à l'Atalanta Bergame, mardi soir en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (21 heures).

Parte médico de Hazard.#RealMadrid

Dans un communiqué publié ce lundi, le Real Madrid a annoncé une mauvaise nouvelle, sans préciser une éventuelle date de retour : "Après les examens réalisés aujourd'hui par nos services médicaux,Présent en conférence de presse, Zinédine Zidane a affiché son incompréhension sur ce cas, en ayant bon espoir d'une possible amélioration de la situation. "Il ne sera pas en conditions pour demain. Je ne peux rien dire, ce sont des choses que je ne peux pas expliquer. Je veux seulement rester positif et penser que ce ne sera pas grand chose", a-t-il expliqué, puis de développer :. Je ne peux rien expliquer de plus. Nous voulons tous l’aider, j’espère qu’il sera rapidement de retour."Victorieux lors du match aller en Italie 1-0 grâce à une réalisation de Ferland Mendy, le Real Madrid devrait avoir une rencontre compliquée à gérer contre l'Atalanta de Gasperini, à en croire Zidane. "C’est notre match et on ne doit penser qu’à nous., a-t-il glissé, lui qui devra composer sans Casemiro, suspendu, mais pourra compter sur les présences de Sergio Ramos et Karim Benzema, absents à l'aller.