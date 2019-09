Real Madrid-Varane: "Soulagé, ce n'est pas le mot"

Alors que lui-même ne pourra pas compter à ses côtés sur un Sergio Ramos, suspendu, pour l'épauler en défense centrale, Raphaël Varane ne se réjouit pas outre-mesure des absences dans la ligne d'attaque du PSG, premier adversaire du Real Madrid mercredi, au Parc des Princes (21h). Sans Mbappé, Cavani ni Neymar, la soirée pourrait tout de même s'avérer plus simple pour le champion du monde qui devrait diriger une défense recomposée aux côtés notamment d'Eder Militao et Ferland Mendy.

"Soulagé, ce n'est pas le mot, a tempéré Varane en conférence de presse. On sait qu’on aura des adversaires de qualité face à nous. On s’attend de toute façon à un match difficile face à une belle équipe".

Et le Madrilène de conclure, prudent : "On va essayer de contrer leurs plans, de faire un match plein, c’est ce dont on a besoin."