Real Madrid : Varane s'attend à "un match difficile" contre Manchester City

Champion d'Espagne avec le Real Madrid cette saison, pour le 34ème sacre du club sur le plan national, Raphaël Varane s'est montré dans une forme étincelante sous la direction de Zinédine Zidane et aux côtés de Sergio Ramos, dans l'axe de la défense. Avec 25 buts encaissés, le Real a terminé comme meilleure défense du championnat, devant l'Atlético Madrid (27). Sur le plan européen, les joueurs madrilènes vont avoir un grand défi à relever face à Manchester City, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le 7 août prochain. Notamment en raison de la défaite concédée à l'aller au Bernabeu (2-1) et le fait que Sergio Ramos, expulsé en Espagne, ne sera pas présent.

Le Real Madrid a faim de victoires

Dans un entretien accordé au site officiel de l'UEFA, Varane se souvient d'ailleurs de cette première confrontation face aux joueurs de Pep Guardiola., s'est-il rappelé.Pour le retour, il a affirmé que l'état d'esprit madrilène allait être irréprochable. "On a envie de toujours gagner. On est le Real Madrid. On a réussi une belle série de victoires, donc on a emmagasiné de la confiance.. Et surtout, on connait les pièges à éviter", a expliqué le natif de Lille.