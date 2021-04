Comment on se sent quand on est un défenseur de haut niveau et que l'on voit débarquer une attaque comme celle de Liverpool ? Avant de défier les Reds en quarts de finale aller de la Ligue des Champions mardi soir, Raphaël Varane a répondu à cette question sur le site de l'UEFA, lui qui affirme être imperméable à la pression.



"Pour moi, la pression est une amie, un moteur. Je pense que la pression rend meilleur. Elle donne de l'adrénaline et permet de penser plus vite, d'être plus concentré et de vivre plus intensément le match. La pression qui fait peur doit motiver. Quand on a peur, on court plus vite", confie ainsi l'ancien Lensois.



"Le très haut niveau est une remise en cause permanente. C'est repousser ses limites, être toujours plus concentré, plus performant. C'est difficile de durer au haut niveau parce que ça demande beaucoup d'efforts. Il y a des hauts et des bas. Mais, quand on a des hauts - et ça m'est arrivé à chaque fois - il faut avoir une petite pensée pour les moments difficiles, que ce soit pendant l'enfance, pour arriver jusqu'au plus haut niveau", analyse encore Varane.