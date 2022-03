Selon AS, Fede Valverde s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui et a terminé la séance sans problème. Les madridistas étaient en alerte lorsqu'il a manqué le match du Real Madrid contre la Real Sociedad samedi soir, mais il s'est avéré que Valverde souffrait d'un rhume plutôt que d'un problème musculaire. Le milieu de terrain est d'ailleurs incertain pour le Real Madrid contre le PSG. Malgré la présence de leur trio vainqueur de la Ligue des Champions, Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, les Merengue n'avaient pas réussi à s'imposer face à Leo Messi et Marco Verratti.

Valverde encourage le Real

La bonne performance de Valverde le week-end suivant la défaite à Paris, contre le Rayo Vallecano, était encourageante pour les Blancos, puisque Casemiro sera suspendu pour le retour face au PSG. Plus inquiétant, Kroos ne s'est pas entraîné avec le groupe après une blessure à la cuisse contractée pendant la semaine, bien qu'Ancelotti maintienne qu'il sera présent pour le match contre le PSG mercredi. Marcelo était le seul autre joueur absent. D'une manière ou d'une autre, il semble probable que Valverde (ou Eduardo Camavinga) débutera à la place de Casemiro.