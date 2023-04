Real Madrid : Toni Kroos n'envisage pas de quitter la Casa Blanca

Toni Kroos et le Real Madrid, une histoire qui dure depuis 2014. Arrivé en provenance du Bayern Munich, l'international allemand a remporté depuis de nombreux titres avec les Merengues, dont quatre Ligues des Champions. Le champion du monde 2014 continue d'éblouir au milieu de terrain en compagnie de Luka Modric, son compère depuis des années. Et l'Allemand a pris la parole après la qualification du Real pour les demi-finales de la Ligue des Champions au détriment de Chelsea. Kroos a parlé de son avenir devant les médias après le match, assurant qu'il compte rester à Madrid.

Une prolongation en vue

Alors que le dossier de sa prolongation n'est pas encore finalisé à 100%, Kroos a cependant rassuré les supporters du Real Madrid. Au micro de Prime Video après le match face aux Blues, il a déclaré : "Il y a beaucoup de confiance. Il est très probable que cela reste ainsi pendant un certain temps. Le club savait depuis le début que je n'allais pas faire de bêtises." Ainsi, le milieu de terrain allemand fait bien comprendre qu'il va rester au Real Madrid, lui qui compte fêter ses 10 ans avec la Casa Blanca l'année prochaine. Il ne manque donc plus que l'officialisation de cette prolongation et tout le monde pourra être à la fête.