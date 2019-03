Real Madrid-Solari: "Ce club a plus de prétendants que Julia Roberts"

Le Real Madrid reçoit l'Ajax Amsterdam ce mardi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (victoire 2-1 à l'aller). Un duel d'importance qui n'a pas empêché Santiago Solari d'être questionné sur la rumeur d'un éventuel retour de José Mourinho. L'entraîneur est très discuté, encore plus après les deux revers à domicile contre le Barça (0-3 en Coupe et 0-1 en Liga). Et il ne s'est pas défilé: "Ce club a toujours eu plus de prétendants que Julia Roberts. Cela me paraît normal", a-t-il lâché en conférence de presse.