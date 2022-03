Real Madrid : Sans Kroos face au PSG ?

Carlo Ancelotti doit commencer à voir se dessiner un véritable casse-tête et pas seulement par rapport à la défaite concédée contre le PSG au Parc des Princes, le 15 février dernier (1-0). Déjà privé de Casemiro et Ferland Mendy dans l'optique du 8ème de finale retour de Ligue des Champions face au club de la capitale, mercredi au Bernabeu (les deux joueurs sont suspendus), le technicien italien pourrait devoir composer sans Toni Kroos au milieu de terrain.

En effet, selon des informations de la Cadena Cope l’Allemand s’est blessé aux ischio-jambiers lors de l’entraînement de mercredi. Absent de la séance ce jeudi, il passera des examens complémentaires ce vendredi afin de déterminer avec plus de précision la gravité de la blessure subie.

Si sa présence face à la Real Sociedad samedi en Liga (21 heures) paraît peu probable, celle éventuelle face au PSG l'est également. La Cadena Cope explique que Kroos serait l'option privilégiée par Ancelotti afin de remplacer Casemiro dans la pointe basse du milieu de terrain à trois du Real Madrid. Si le champion du monde 2014 devait finalement être forfait face au PSG, l'Italien pourrait très certainement s'appuyer sur l’Uruguayen Fede Valverde, quasiment assuré d'être titulaire aux côtés de Luka Modric.

La troisième place se jouerait alors entre plusieurs éléments, en théorie : Eduardo Camavinga (20 matchs joués cette saison, ndlr), Isco ou Dani Ceballos. Il y a quelques jours, le coach du Real Madrid avait expliqué que Kroos était en capacité d'évoluer en tant que numéro 6 : "Il peut y jouer (…) Dans ce vestiaire, il y a des gens qui ont beaucoup d’expérience et je sais ce qu’ils peuvent me donner".

important victory, however, you see once again how unimportant football is. I would never have believed that such a thing is still possible today... my thoughts are with all the innocent victims of this war and those who are currently living in big fear. pic.twitter.com/2J1HfHDDrZ