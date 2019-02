Real Madrid : Ramos risque deux matches de suspension

Sergio Ramos a commis une grossière erreur en admettant qu'il avait bel et bien "forcé" pour être sanctionné d'un carton jaune lors du succès du Real Madrid sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-2). Il est d'ores et déjà suspendu pour le match retour mais son propos pourrait lui valoir une suspension de deux matches.

"En vérité, vu le résultat, ce serait mentir... J'avais ça en tête, ce n'est pas sous-estimer l'adversaire ni penser que la qualification est acquise, mais j'ai décidé de le faire comme ça avec un carton à la 88e. Je serai donc en tribunes pour supporter comme un ultra de plus", a-t-il expliqué devant la presse avant de revenir sur son propos sur Twitter. Corona, un joueur du FC Porto, a été suspendu pour deux matches cette saison pour un cas similaire en Ligue des champions...

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp