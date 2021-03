Real Madrid : Que devient Marcelo ?

Comme un symbole. Il y a trois semaines, c’est Ferland Mendy qui a été le principal artisan du succès merengue sur la pelouse de l’Atalanta en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (0-1), l’ancien Lyonnais provoquant l’expulsion de Freuler en début de match avant d’inscrire le seul but de la soirée à dix minutes de la fin. L’arrière gauche tricolore est devenu l’indiscutable titulaire du poste, et Marcelo ne se contente désormais plus que de miettes.



Le Brésilien, qui effectue son retour dans le groupe madrilène après avoir manqué le match de samedi face à Elche sur blessure, n’a d’ailleurs disputé qu’un seul match de la prestigieuse compétition européenne, qu’il a remportée à quatre reprises. C’était en octobre face au Shakhtar Donetsk, lors d’une rencontre où Mendy jouait latéral droit. La polyvalence du Français, qui a aussi dépanné dans l’axe, pourrait jouer en faveur du Carioca. Sauf que cela ne semble pas être le sens de l’histoire.

Déjà bousculé par Reguilon

Car celui qui fêtera ses 33 ans en mai, avant le 15anniversaire de son arrivée dans la capitale espagnole, n’a été que très peu utilisé par Zinedine Zidane depuis le début de saison (8 matchs de Liga).lui qui avait déjà été bousculé par Sergio Reguilon lors de l’exercice 2018-2019. L’arrivée de Ferland Mendy quelques mois plus tard n’a fait qu’amplifier le phénomène, et le Français a fini par s’imposer après des débuts difficiles.Désormais cantonné au rôle de doublure, Marcelo peut aussi évoluer plus haut, devant Mendy, comme le mois dernier contre Getafe. Et son profil offensif s’adapte mieux au 3-5-2 qu’a parfois mis en place Zidane. Reste à voir si le technicien français relancera le Brésilien, et misera sur son expérience, lors de cette fin de saison. Etant donné qu’on peut en douter.