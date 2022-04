Real Madrid : Pourquoi Courtois brille

Mardi soir, le Real Madrid va essayer de prendre une option pour la finale de la Ligue des Champions qui se jouera au Stade de France le 28 mai. Pour cela, le club madrilène promis au titre de champion d’Espagne devra faire un résultat sur le terrain de Manchester City. Afin d’atteindre son objectif, il comptera sur Karim Benzema, en feu face au Paris-SG et Chelsea en 8emes de finale et en quarts. Candidat au prochain Ballon d’Or France Football dont le lauréat sera désigné l’été prochain, le Français sera guetté de près par les défenseurs mancuniens.



Pour garder sa cage inviolée, ou en tout cas ne pas encaisser trop de but(s), le Real Madrid espère aussi une nouvelle prestation d’envergure de Thibaut Courtois. A 29 ans, le gardien est au top de sa forme et de sa carrière. Le Belge enchaîne les performances de choix et s’affirme comme l’un des tout meilleurs portiers de la planète. Depuis son arrivée au Real à l’été 2018, Courtois réalise sa meilleure saison sur le plan des statistiques.

Un chef cuisinier à la maison et un préparateur physique personnel

Le dernier rempart affiche 2,91 arrêts en moyenne par match, soit beaucoup plus que ses principaux concurrents européens (1,93 pour Alisson, 1,59 pour Ederson, 1,97 pour Edouard Mendy, 2,46 pour Samir Handanovic). Thibaut Courtois a en outre arrêté 78% des tirs adverses, et là encore il fait nettement mieux que les autres pointures (66% pour Alisson, 64% pour Ederson et Mendy, 70% pour Handanovic). Enfin, d’après les expected goals, le Diable rouge a évité 6 buts de plus qu’attendu ! Le grand gardien de 1,99 m frappe les esprits par sa vitesse supersonique au sol.



Au Real, Courtois se sent bien depuis le départ de Keylor Navas et il a aussi radicalement modifié son hygiène de vie. D’après des informations rapportées par L’Equipe, Courtois a un chef cuisinier depuis trois saisons à domicile et s’est adjoint un préparateur physique personnel depuis le confinement du printemps 2020. Voilà pourquoi le portier du Real Madrid est si « fit » et si fort actuellement. Mardi soir, le Belge devra résister aux assauts menés par les De Bruyne, Mahrez, Sterling, B. Silva et compagnie. Si le plan de Carlo Ancelotti fonctionne, restera à valider cela lors de la demie retour à Bernabeu la semaine prochaine. Mais avec Courtois, les Merengues peuvent s’avancer résolument confiants.