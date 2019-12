Zidane: “Guardiola est le meilleur entraîneur du monde”. pic.twitter.com/cs0aMmu5y4

— frédéric hermel (@fredhermel) December 21, 2019

Le Real Madrid défiera Manchester City en 8es de finale de Ligue des Champions. Un véritable choc et une opposition entre deux grands entraîneurs du continent. Zinedine Zidane côté Real et Pep Guardiola pour City.Il l'a prouvé durant sa carrière et je suis impatient de l'affronter. Je le respecte en tant que coach et en tant que joueur. Ce sera spécial de le défier. En tant que joueur, je l'ai affronté plusieurs fois », a ainsi confié celui que Didier Deschamps considère comme son potentiel successeur à la tête des Bleus.