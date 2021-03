Les "papys" du Real gardent toujours la forme en Ligue des Champions. Contre l'Atalanta Bergame, ce mardi, le Real Madrid a obtenu sa qualification pour les quarts de finale grâce notamment à des réalisations de Karim Benzema et de Sergio Ramos. À l'image de ses deux joueurs, l'expérience et la motivation sont mises en lumière malgré l'âge.



Durant cette rencontre, les cadres ont mis les ingrédients pour aider l'équipe madrilène à s'imposer face à son adversaire. L'entraîneur Zinédine Zidane a témoigné son admiration concernant la bonne prestation de ses joueurs expérimentés tels que Luka Modric.

Zidane : « Ce ne sont pas des papys »

Au micro de RMC Sport, le coach s'est exprimé sur la très bonne rencontre du Real. Il a aussi souligné l'importance de ses joueurs chevronnés qui peuvent rendre encore beaucoup de services dans l'effectif. De plus, il a balayé les interrogations au sujet de l'âge avancé des Modric et autres Ramos.



« Ce ne sont pas des papys. Il ont toujours de l'envie. Montrer qu'ils sont là... Modric, sur le terrain, on n'a pas l'impression qu'il a 35 ans. C'est pareil pour tout le monde. On a vraiment fait un gros match. Du début à la fin, on a maîtrisé, on a été très bon défensivement et offensivement. On sait qu'on est capable de faire de belle choses. C'est une bonne soirée. », a-t-il déclaré à l'issue du match face à l'Atalanta.