Real Madrid-Modric: "Ronaldo nous manque"

A la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Ajax Amsterdam, Luka Modric a évoqué lundi en conférence de presse les difficultés actuelles de la Maison Blanche, qui reste sur deux défaites face au FC Barcelone en Coupe du Roi et en Liga. Et selon le milieu de terrain croate, le départ de Cristiano Ronaldo l’été dernier explique en partie les problèmes offensifs des Merengues.

"C'est un joueur qui manquerait à n'importe quelle équipe, lui chercher un remplaçant, c'est quasiment impossible, a ainsi reconnu le Ballon d'Or. Ce qu'il a fait pour ce club... Evidemment que Cristiano nous manque. Le club a essayé de faire en sorte que d'autres joueurs remplissent son rôle, que ce soit divisé. Et ce n'est pas facile. Cristiano mettait 50 buts et on ne trouve pas quelqu'un qui marque autant."

"Marquer est notre principal problème cette saison, a-t-il ajouté. Par exemple, en Coupe contre le Barça, on s'est créé beaucoup d'occasions (défaite 3-0, ndlr). Mais Cristiano n'est plus là, et on ne va pas se plaindre de son absence pendant 10 ans."