Marcelo a révélé récemment avoir eu une très forte montée d'anxiété avant la finale de Ligue des champions en 2018, entre le Real Madrid et Liverpool (3-1). Il a reparlé de cet épisode mardi, en conférence de presse: "La pression, c'est normal d'en avoir quand on joue dans le meilleur club du monde. Mais la pression, elle est dans tous les boulots. En racontant cette histoire, j'ai voulu montrer aux supporters et aux enfants qu'on était comme eux, qu'on avait aussi des problèmes."